Yüksekova’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı | Video
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Pizok TOKİ evleri yolunda kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu yaşanan kazada araç içinde bulunan 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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