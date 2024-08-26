Yüksekova'da kümese giren başıboş köpekler çok sayıda tavuğu telef etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin girdiği kümeste çok sayıda tavuğu telef etti.
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