Video Yaşam Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video

Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video

16.11.2023 | 11:21

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenleri, umuda yolculukta Yunanistan unsurları adeta göz göre ölüme terk ediyor. 13 Kasım’da Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri, Türk karasularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 13 Kasım'da Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları 'KB-4304' ve KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen kaçak göçmenlerin, Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 00:21
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 16.11.2023 | 11:21
Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 02:10
"Sarallar" suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 16.11.2023 | 11:21
İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada | Video 03:36
İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada | Video 16.11.2023 | 11:21
5 yıl hapsi istenen CZN Burak’ın yargılanmasına devam edildi | Video 00:22
5 yıl hapsi istenen CZN Burak'ın yargılanmasına devam edildi | Video 16.11.2023 | 11:21
Tartıştığı babasını öldürdü! Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi | Video 00:19
Tartıştığı babasını öldürdü! "Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi" | Video 16.11.2023 | 11:21
Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video 03:15
Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video 16.11.2023 | 09:46
Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video 02:05
Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video 16.11.2023 | 09:45
Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video 02:39
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video 16.11.2023 | 09:45
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video 02:04
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video 16.11.2023 | 09:45
Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video 00:58
Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video 16.11.2023 | 09:44
Nihal Candan Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı | Video 00:38
Nihal Candan Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı | Video 16.11.2023 | 09:45
Germiciler” suç örgütü çökertildi | Video 00:30
"Germiciler” suç örgütü çökertildi | Video 16.11.2023 | 08:45
İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video 00:45
İstanbul’da beklenen sağanak başladı | Video 16.11.2023 | 08:34
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı 00:13
Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı 15.11.2023 | 23:45
Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar 00:58
Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar 15.11.2023 | 23:24
Polisin dikkati kediyi ölümden kurtardı 03:36
Polisin dikkati kediyi ölümden kurtardı 15.11.2023 | 21:37
Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan… 18:16
Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan… 15.11.2023 | 20:23
Ayı saldırısında yaşadıkları dehşeti anlattı 01:46
Ayı saldırısında yaşadıkları dehşeti anlattı 15.11.2023 | 18:07
Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı | Video 02:10
Küçük çocuğun oynadığı çakmak havai fişekleri patlattı | Video 15.11.2023 | 15:40
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:21
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.11.2023 | 15:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA