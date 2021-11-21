Video Yaşam Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video
Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video

Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video

21.11.2021 | 13:44

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Antalya’da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar adeta görsel şölen oluşturdu

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Kumluca İlçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunus adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

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