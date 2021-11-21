Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
Yunusun tekne ile dansı kamerada | Video 21.11.2021 | 13:44
00:47
Ağrı'da kömürlükte çıkan yangın paniğe neden oldu! | Video 21.11.2021 | 13:04
02:10
03:52
Moldova'dan Kapadokya'ya uçak seferi başladı | Video 21.11.2021 | 12:59
04:29
Tuzla'da şoke eden ölüm! Kan kusan adam bir anda yere yığıldı | Video 21.11.2021 | 12:58
00:48
"Selamımı neden almadın" dedi, doktorun üstüne yürüdü | Video 21.11.2021 | 12:58
01:41
00:39
Zeytinburnu’nda çocuk hırsızın soğukkanlılığı pes dedirtti | Video 21.11.2021 | 12:59
04:14
Kumburgaz ve Selimpaşa'daki 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı | Video 21.11.2021 | 12:52
00:29
Küçük kız kör nokta kurbanı oldu | Video 21.11.2021 | 12:57
00:35
Elektrikli bisikletleri çaldı, kısa sürede yakalandı | Video 21.11.2021 | 12:49
01:13
Kırıkkale'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 21.11.2021 | 12:43
01:33
05:39
Mardinli kapıcının 5 yılda topladığı binlerce taş ve fosil şaşırttı! 21.11.2021 | 11:55
02:48
Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı 21.11.2021 | 12:05
03:15
Yoğun bakımda olan Kadir İnanır hakkında doktorlardan açıklama | Video 21.11.2021 | 11:53
05:33
Başkent’in Işık Dağı sonbahar renklerine büründü 21.11.2021 | 11:31
05:42
İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü | Video 21.11.2021 | 11:19
02:16
Beyoğlu'nda ilginç olay! Gaspçıyı böyle gasp etti | Video 21.11.2021 | 10:59
04:33
Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddelerinden birini ürettiler 21.11.2021 | 11:15
Antalya’da denizde tekneye eşlik eden yunusun dansı kameralara yansıdı. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar adeta görsel şölen oluşturdu
Kumluca İlçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik etmesi tekne sahibi tarafından görüntülendi. Yunus balığının tekneye eşlik etmesinin yer aldığı o anlar ise adeta görsel şölen oluşturdu. Yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunus adeta dans etti. O anları gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.