Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video
Mersin'de yurt dışındaki örgüt liderinden talimat alarak cinayete teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama ve tefecilik suçlarına karışan şebekeye operasyon yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden uzun namlulu silahlar ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetlerde ele geçirildi.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerini didik arayan polis 3'ü uzun namlulu ruhsatsız 8 silah, mühimmatlar ile yüklü miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek, senetler ve eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler ele geçirdi.
Emniyete götürülen şüphelilerin halk üzerinde korku, panik ve kaygı oluşturarak yasadışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştıkları öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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