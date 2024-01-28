Video Yaşam Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video

Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video

28.01.2024 | 10:25

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük depremde, Hatay'da vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri felaketin büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmişti. Depremin etkisiyle onlarca bina yıkılırken binlerce binada hasar almıştı. Asrın felaketinin yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Belen ilçesi Kıcı mevkiinde bir benzin istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında iş yeri çalışanlarının dışarıya kaçtığı ve ayakta durmak için birbirlerine tutundukları görüldü. İnsanların bile ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 00:38
Yüzyılın depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Ayakta durmakta güçlük çektiler | Video 28.01.2024 | 10:25
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 04:06
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video 28.01.2024 | 08:44
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 00:50
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Ataşehir’de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 01:35
Ataşehir'de berber dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 28.01.2024 | 08:44
Kartal’da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 01:10
Kartal'da polisten kaçan araç sürücüsü yol kenarındaki otoparka uçtu | Video 28.01.2024 | 08:43
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 01:51
Dubleks daire alev alev yandı: Bina tahliye edildi | Video 27.01.2024 | 16:18
Zeytinburnu’ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 04:16
Zeytinburnu'ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video 27.01.2024 | 15:45
Antalya’da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 00:46
Antalya'da 24 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 19 tutuklama 27.01.2024 | 15:54
Esenler’de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 01:37
Esenler'de seyir halindeki araç alev aldı: O anlar kamerada | Video 27.01.2024 | 15:07
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 06:03
Lise öğrencisi Kıvanç Uman’ı öldüren dayak! Dehşet anları kamerada | Video 27.01.2024 | 14:54
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 00:34
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 27.01.2024 | 14:31
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 00:42
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 27.01.2024 | 14:25
Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 02:02
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 00:40
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 27.01.2024 | 13:04
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:28
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 27.01.2024 | 13:01
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 02:39
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 27.01.2024 | 13:00
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 03:28
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 27.01.2024 | 12:55
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 02:01
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 27.01.2024 | 11:54
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 00:09
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 27.01.2024 | 11:54
Adana’da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:39
Adana'da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA