Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen sahte ambalaj operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İşyerinde yapılan aramda çeşitli markalara ait 2 milyon sigara kutusu, farklı markalara ait 137 bin 500 çeşitli çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusunun yanı sıra sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde matbaaya bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, işyerindeki aramalarda ise çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara kutusu, farklı markalara ait 137 bin 500 çeşitli çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusunun yanı sıra sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan operasyon sırasında bazı baskı makinelerinin çalışır halde olması dikkat çekerken, ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Diğer taraftan işyerine yapılan baskında yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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