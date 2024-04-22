Zifte bulanmış 10 yavru köpek, dernek üyelerinin girişimiyle temizlendi | Video 22.04.2024 | 09:54 Mutlu Patiler Derneği üyelerinin girişimiyle, Erzurum'un Aziziye ilçesi kırsalında zifte bulanmış 10 yavru köpek, bebek yağı, zeytinyağı ve Arap sabunu kullanılarak temizlendi; bakımları yapılarak karınları doyuruldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars'ın Susuz ilçe belediyesi ile ortak çalışma yürüten Mutlu Patiler Derneği üyeleri, Erzurum'un Aziziye ilçesinde zifte bulaşmış yavru köpekler bulunduğunu öğrendi. Dernek üyeleri, vücutlarının büyük bir bölümü zifte bulanmış köpekleri Kars'ın Susuz ilçesine götürdü. Susuz Belediyesi ile ortak kurulan bakımevinde gönüllü görev yapan 4 veteriner ile 4 personel, köpekleri temizlemek için saatlerce uğraştı. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu, şampuan kullanılarak ziftten temizlenen köpeklerin sağlık muayenesini de yapan görevliler, hazırladıkları yemlerle karınlarını doyurdu. Yavru köpekler, bakımevinde koruma altına alındı.

Mutlu Patiler Derneği Saha Koordinatörü Rabia Öztürk, yavru köpekler konusunda vatandaşların yardım isteği üzerine harekete geçtiklerini, Erzurum'daki ekiplerini görevlendirdiklerini, araçla Susuz ilçesindeki bakımevine götürülen yavru köpeklerin ziftten temizlenerek gereken bakımlarının yapıldığını söyledi.

Köpeklerin temizliğinde kimyasal madde kullanılmadığını ifade eden Öztürk, "Yaklaşık 2 gün boyunca ziftle yaşamak zorunda kalan yavrularda yanık yaraları oluştuğunu tespit ettik. O nedenle yaraları temizlerken çok hassas davrandık. Zeytinyağı, kaz yağı, ayçiçeği yağı, bebek yağı, margarin, Arap sabunu, şampuan kullandık. Kimyasal bir madde kullanmadık" dedi.