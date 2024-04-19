Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video
Zigana Tüneli’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Salih Pelit'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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