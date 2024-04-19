Zigana Tüneli’nde otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu: 1 ölü | Video 19.04.2024 | 14:12 Zigana Tüneli’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil tünel duvarına çarpıp savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61) hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza sabah saatlerinde Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Yeni Zigana Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki otomobilin sürücüsü Salih Pelit (61), tünel içerisinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince tünel duvarına çarparak savruldu.İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden Salih Pelit'in cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.