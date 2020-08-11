Video Yaşam Zonguldak'ta 3 aydır kayıp köpeğin sahibiyle ilk buluştuğu andaki sevinci gözleri yaşarttı | Video

Zonguldak'ta 3 aydır kayıp köpeğin sahibiyle ilk buluştuğu andaki sevinci gözleri yaşarttı | Video

Zonguldak'ta 3 aydır kayıp köpeğin sahibiyle ilk buluştuğu andaki sevinci gözleri yaşarttı | Video
11.08.2020 | 15:09

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.

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Zonguldak Devrek'te yaşayan Mahmut Baycan'ın evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu. Baycan, o günden bu yana her gün köpeğini aradı. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yapan Baycan, köpeğiyle karşılaştı. Baycan ile köpeğinin kavuşma anı ise görenleri duygulandırdı. Köpeğin, yere oturan Baycan'ın üzerine atlayarak sevgisini göstermeye çalışması da görenleri güldürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, 3 ay önce kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.

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