Video Yaşam Zonguldak'ta çarpışan araçlardan birisi alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta çarpışan araçlardan birisi alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta çarpışan araçlardan birisi alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2024 | 09:27

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı. Kazanın sis nedeniyle yaşandığı öğrenilirken, aynı yönde giden araçlar birbirleriyle çarpışması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

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