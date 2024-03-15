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Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video

Zorbaları yakalayıp rehineyi kurtardılar | Video

15.03.2024 | 10:49

İstanbul’da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları bir kişiyi kaçıran ve bir adreste zorla alıkoyan üç kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı. Rehine kurtarıldı. Üç suç ortağı da tutuklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar İlçesi'nde E.B. isimli bir kişinin alacak verecek meselesi yaşadığı ve husumetli olduğu kişiler tarafından kaçırılması ve Bağcılar İlçesi'nde bulunan bir adreste zorla alıkonulması üzerine harekete geçti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; mağdur E.B.'nin zorla tutulduğu adrese operasyon düzenledi. E.B. operasyonla kurtarıldı.

O.K., S.Ö. ve M.A. isimli üç suç ortağı da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda uzun namlulu bir otomatik tüfek, bir ruhsatsız tabanca, üç mermi, altı uyuşturucu hap, altı cep telefonu, iki sahte kimlik, 109,5 gram uyuşturucu madde, bin 902 dolar, 10 bin 405 lira, 700 euro ve 60 pound nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden O.K.'nın uyuşturucu ve hırsızlık olmak üzere dört suç dosyasından arandığı, geçmişte işlediği ve tutuksuz yargılandığı suçlardan dolayı dört yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, M.A.'nın ise hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere üç suç dosyasından arandığı ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olan ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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