Bir Zamanlar Çukurova 51. son bölümden ikinci fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünden ikinci fragman izleyenleri heyecanlandırdı. Hayranlarının merakla ve ilgiyle takip ettiği dizinin yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 51. yeni bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. "Sabret, senin olan sana gelecektir elbet..."