Ay'ın önünden geçen esrarengiz cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı! | Video
Ay'ın görüntülerin çekmeye .alışan bir amatör videocunun kamerasına yakalanan hızla hareket eden eden cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı.
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