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Ay'ın önünden geçen esrarengiz cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı! | Video

Ay'ın önünden geçen esrarengiz cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı! | Video
03.02.2020 | 15:16

Ay'ın görüntülerin çekmeye .alışan bir amatör videocunun kamerasına yakalanan hızla hareket eden eden cisim UFO meraklılarını heyecanlandırdı.

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