Çin'de sağlık ekiplerinin yüzünde fedakarlık izi! Koronavirüs salgınında 638 ölü | Video
Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi ve hızla artıyor. Virüs taşıdığı tespit edilen kişiler ise 28 bini aşmış durumda. Corona virusun ortaya çıktı Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Son olarak kentte yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi. Hastanelerde doktorlar ve hemşireler hiç durmadan çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar tıbbi ekiplerin maruz kaldığı yüz yaralarını ve yorgunluklarını gözler önüne seriyor. Virüse maruz kalmamak için kullandıkları maskeler yüzlerinde derin izler bırakıyor. Durumun ciddiyeti nedeniyle sağlık personelleri neredeyse 24 saat çalışıyor...
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