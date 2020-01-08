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İran'ın balistik füzelerle Irak'taki ABD üssünü vurma anı görüntüleri ortaya çıktı!

08.01.2020 | 08:22

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi. Orta Doğu?da yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurra, Ayn el-Esad üssünün vurulma anının görüntülerini yayınladı.

İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi sonucunda İran, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne füze saldırısı düzenledi. Orta Doğu'da yayın yalan ABD merkezli TV kanalı El Hurra'nın, 'Ayn el-Esad üssünün vurulma anı' başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü.

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