Asgari Ücret belli oldu: 2 bin 324 TL - Faruk Erdem: "Yine enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış oldu"
Büyük bir merakla beklenilen asgari ücret zammı 2020 belli oldu! Kritik öneme sahip olan 4. ve son Komisyon toplantısı sona ererken, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işveren temsilcileri ile yapılan görüşme sonrasında asgari ücret tutarının brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. Erdem: "Yine enflasyonun üzerinde bir artış yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.
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