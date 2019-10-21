PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına kadar ulaşan tünelleri ortaya çıktı... Yerin 13 metre altında ve 3 metre yüksekliğinde!

Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına kadar ulaşan tünelleri ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen tünellerde teröristlerin gıda maddeleri ile ABD ve diğer ülkelerin kendilerine verdikleri silahları bulundurdukları ortaya çıktı.