Son dakika! Avukattan canlı yayında flaş Kadir Şeker açıklaması! "Kesinlikle..." | Video

Son dakika haberi.. Türkiye'nin gündemine yerleşen ve kadın şiddeti önlemek için cinayet işlemek zorunda kaldığı iddia edilen Kadir Şeker hakkında Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklama! Konya'da karısıyla tartışan koca Özgür Duran'ı bıçağı ile kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Kadir Şeker olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kahraman ilan edilmişti. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, çağdaş hukuk normları ve hukuka uygun olarak, parkın orta yerinde koca Özgür Duran'ı yanında taşıdığı bıçakla kalbinde bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker 'in derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkladı durumu ise 'Kesinlikle tutuksuz yargılanması gerektiği bir durum' olarak açıkladı.