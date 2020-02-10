Son dakika! Eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? | Video
Son dakika flaş haberi... Konya'da karısıyla tartışan kocayı meyve soymak için taşıdığını iddia ettiği bıçakla kalbinden bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? Kadın şiddeti önlemek için cinayet işlediği iddia edilen ve koca Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, hangi suçtan yargılanacak? Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, parkta karısı ile tartışan koca Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in hemen serbest bırakılması gerektiğini tutuklu yargılanmasının bile büyük sorun olduğunu açıkladı.
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