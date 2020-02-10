Web TV Haber Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video

Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video

Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video
10.02.2020 | 11:32

Son dakika haberi... Konya'da karısıyla kavga eden koca Özgür Duran'ı yanında taşıdığı bıçakla kalbinden bıçaklayarak öldüren 20 yaşndaki Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Konya’da yaşayan 20 yaşında ki Kadir Şeker kadına yönelik şiddet anına tanık olarak müdahale de bulundu. Kadına yönelik şiddeti uygulayan kişi ise Kadir Şeker tarafından kalbine aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. 20 yaşında ki genç tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Konuya ilişkin hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini Avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi.

"TUTUKSUZ YARGILANARAK MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ"

Avukat Gonca Geçme: "Olayı 2 esas açısından değerlendirmek gerekiyor. 1. Türk Ceza Kanunu madde 25. maddesinde: "bir şahsa kendisine karşı veya başkasına karşı meşru savunma kapsamında bir sınır açıldıysa haksız fiili defetmek maksadıyla yapılan fiillere suç teşkil etseler bile cezai yaptırım uygulanmaz." denilmektedir. Burada kanun maddesinin istisnai gördüğü tek bir husus vardır, oda sınırın aşılması durumudur. Bende bu noktada sınırın aşılmadığı kanaatindeyim. Hatta bunu hukukçu olmayan bir kişi dahi çok net bir şekilde söyleyebilir. Burada hem bir kadının hem de 20 yaşında gencin boğazı sıkılarak cana kast söz konusudur. Kişi de bu haksız saldırıyı bertaraf etmek amacıyla bu fiili gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Davada kuvvetli suç şartının bulunmadığını belirten Geçme:

"Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100'de:"bir şahsa tutukluluk tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şartı aranmalıdır." denilir. Ancak burada kuvvetli suç bir kenara, suçun işlendiğine ve bu fiilin ika edildiğine dair somut delil dahi yoktur. Bu sebeple tutuksuz yargılanmasına karar verilerek ivedilikle mağduriyetine son verilmesi kanaatindeyim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz." dedi.

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