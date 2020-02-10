Son dakika! Konya'da eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker olayında flaş gelişme | Video

Son dakika flaş haberi... Kadına şiddeti önlemek maksatlı işlenen cinayette yeni flaş gelişme! Cinayet bıçağı bakın kimin çıktı? Konya'da karısı Ayşe Duran'la kavga eden Özgür Duran isimli kocayı öldüren katil zanlısı 20 yaşındaki genç Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Kadın şiddeti önlemek için cinayet işlediği iddia edilen ve koca Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç Kadir Şeker'in cinayeti yanında taşıdığı bıçakla işlediği ve bıçağı adam öldürüp suç. işlemek maksatlı taşımadığı meyve soymak için taşıdığı iddia edildi.