'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru!

'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesi yayınında Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu 'Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?' sorusu programa damga vurdu! İşte Sanskritçede kökeni "kralın payı" anlamına gelen o kelime...