'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru!
'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesi yayınında Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu 'Hangi rengi ifade eden kelimenin Sanskritçeden gelen kökeni "kralın payı" anlamına gelmektedir?' sorusu programa damga vurdu! İşte Sanskritçede kökeni "kralın payı" anlamına gelen o kelime...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:12
02:19:07
03:20
02:19:11
02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle! 17.11.2019 | 10:01
01:38
02:18:45
02:18:35
02:16:11
02:31:51
02:18:13
02:38
00:33
Kim Milyoner Olmak İster? yakında atv'de! 19.09.2019 | 10:08
20:30
00:33
02:18:05
01:03
Milyoner'de tartışma yaratan 'silahşor' sorusu 05.02.2019 | 09:39
00:45
Milyoner'de stüdyoyu kahkahaya boğan yarışmacı 03.02.2019 | 11:31
01:11
Milyoner'de Murat Yıldırım'ı ağlatan Ayşen Gruda sorusu 03.02.2019 | 11:27