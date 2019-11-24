'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı
atv'nin milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programı; 'Kim Milyoner Olmak İster?'de Ezel dizisinde beraber rol aldığı merhum Tuncel Kurtiz ile ilgili sorulan soru, Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı...
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