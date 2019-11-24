Kim Milyoner Olmak İster? (23 Kasım 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle!

En çok izlenen ve kazandıran yarışma programı 'Kim milyoner Olmak İster?' 23 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 846. Bölüm'ü atv'de milyonları ekran başına topladı! İşte Kim Milyoner Olmak İster? 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı yayını ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile tüm soru ve cevapları...