Web TV Kim Milyoner Olmak İster İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi)

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi)

02.12.2019 | 09:23

atv'de yayınlanan ve dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki kadın yarışmacı 30 Kasım 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan 847. bölüme damga vurdu! Sıra dışı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Avukat Buket Hanım, söyledikleriyle Kenan İmirzalıoğlu'nun adeta sabrını sınadı!İşte söyledikleri ile sosyal medyada olay olan yarışmacı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem sabrı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (23 KASIM 2019 CUMARTESİ) TÜM SORU VE CEVAPLARI TAMAM KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE!
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? TÜM SORU VE CEVAPLARI (30 KASIM 2019 CUMARTESİ) TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:30
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları (30 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tek parça izle! 02.12.2019 | 09:27
02:25
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi) 02.12.2019 | 09:23
02:27
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! 01.12.2019 | 14:52
02:18:21
Kim Milyoner Olmak İster? (23 Kasım 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:48
01:42
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 24.11.2019 | 09:43
02:12
Tüm jokerleri harcadı ama... 'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru! 19.11.2019 | 09:04
02:19:07
Kim Milyoner Olmak İster? 18 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 19.11.2019 | 08:59
03:20
'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun bu sorusu sosyal medyada olay oldu! (16 Kasım 2019 Cumartesi) 18.11.2019 | 09:22
02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? (16 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tüm soru ve cevapları izle! 18.11.2019 | 09:06
02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle! 17.11.2019 | 10:01
01:38
'Kim Milyoner Olmak İster?'de yayına damga vuran kalp nakli sorusu! (11 Kasım 2019 Pazartesi) 12.11.2019 | 09:10
02:18:45
'Kim Milyoner Olmak İster?' 11 Kasım 2019 Pazartesi (843. Bölüm) kesintisiz tamamı tek parça izle! 12.11.2019 | 09:05
02:18:35
Kim Milyoner Olmak İster? 9 Kasım 2019 Cumartesi tamamı kesintisiz tek parça izle! (842. Bölüm) 10.11.2019 | 08:18
02:16:11
Kim Milyoner Olmak İster? 4 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! (841. Bölüm) 05.11.2019 | 08:50
02:31:51
Kim Milyoner Olmak İster? 840. Bölüm tüm soru ve cevapları tek parça kesintisiz izle! (2 Kasım 2019 Cumartesi) 04.11.2019 | 12:51
02:18:13
Kim Milyoner Olmak İster? (28 Ekim 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tek parça kesintisiz izle! 29.10.2019 | 09:09
02:38
Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! 1 Milyon TL'lik soruyu bildi! 06.10.2019 | 10:09
00:33
Kim Milyoner Olmak İster? yakında atv'de! 19.09.2019 | 10:08
20:30
İşte Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına damga vuran yarışmacı Neriman Gökdemir 30.05.2019 | 15:30
00:33
Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan soru Kayseri için bakın nasıl avantaj oldu! 24.04.2019 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN