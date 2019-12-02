İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi)

atv'de yayınlanan ve dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki kadın yarışmacı 30 Kasım 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan 847. bölüme damga vurdu! Sıra dışı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı Avukat Buket Hanım, söyledikleriyle Kenan İmirzalıoğlu'nun adeta sabrını sınadı!İşte söyledikleri ile sosyal medyada olay olan yarışmacı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun muhteşem sabrı...