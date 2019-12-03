Kim Milyoner Olmak İster? (2 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? 2 Aralık 2019 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile Kim Milyoner Olmak İster? 848. Bölüm tüm soru ve cevapları...