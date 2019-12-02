Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları (30 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tek parça izle!

Kim Milyoner Olmak İster?, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile 30 Kasım 2019 Cumartesi gecesine 847. son bölümü ile damga vurdu! İşte 30 Kasım 2019 Cumartesi gecesi yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? 847. bölümü ve tüm soru ve cevapları...