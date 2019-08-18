Festival gölün içinde oynanan horonla başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hemşin Kültür Sanat ve Tulum Festivali'nin 3.'sü bu yıl gerçekleştirildi. Festival kapsamında gerçekleşen kano yarışlarında 6 kategoride toplamda 25 sporcu kıyasıya yarıştı. Festivalin ikinci gününde ağırlıklı olarak su sporlarına önem verildi. Kano ve Rafting yarışlarının gerçekleştiği festival Kanocuların göletin ortasında bir araya gelerek kurduğu horon halkasıyla başladı. İlginç görüntülere sahne olan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

"KARADENİZ DENİNCE AKLA İLK HORON GELİR"

Gölün ortasında ilk kez horon edenleri gördüğünü dile getiren Zeki Sağır "Bütün kanocular birleşseydi daha büyük bir halka oluşurdu" ifadelerini kullanırken, horon anını cep telefonuyla kaydederek yaşadığı Antalya'da ki arkadaşlarına göndereceğini dile getiren Ali Acıyan ise "Festival mükemmel ve gayet başarılı. Karadeniz deyince ilk önce akla horon gelir, ondan sonra festivaller ve ürünlerimiz gelir. Görüntüyü kaydettim dostlara atacağım özellikle" dediler.