Web TV Kuruluş Osman Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle - "Gün, heap günüdür!"

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı izle - "Gün, heap günüdür!"

20.12.2019 | 14:29

Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve reytinglere damgasını vuran başarılı dizisi Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölümünden fragman sizlerle! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde sular durulmuyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana her bölümüyle reytinglerde zirveyi bırakmayan Kuruluş Osman 6. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar... "Gün, hesap günüdür!"

KURULUŞ OSMAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

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