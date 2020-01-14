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Can Ataklı'dan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Ümmü Gülsüm'e skandal sözler!

14.01.2020 | 16:31

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan ve hayattaki azmi ve yaşama sevinciyle milyonların gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm'e Can Ataklı, canlı yayında skandal ifadelerle saldırdı! Tele 1 isimli terör destekçisi haberleriyle bilinen televizyon kanalında yorum yapan Can Ataklı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Ümmü Gülsüm'ün başörtüsüne ve İslami kimliğine çirkin ifadelerle saldırdı!

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