Can Ataklı'dan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Ümmü Gülsüm'e skandal sözler!
Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan ve hayattaki azmi ve yaşama sevinciyle milyonların gönlünde taht kuran Ümmü Gülsüm'e Can Ataklı, canlı yayında skandal ifadelerle saldırdı! Tele 1 isimli terör destekçisi haberleriyle bilinen televizyon kanalında yorum yapan Can Ataklı, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmacısı Ümmü Gülsüm'ün başörtüsüne ve İslami kimliğine çirkin ifadelerle saldırdı!
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