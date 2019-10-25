Web TV Medya Mehmet Ali Erbil setlere geri döndü!

Mehmet Ali Erbil setlere geri döndü!

25.10.2019 | 16:20

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, setlere döndü. Hababam Sınıfı serisinin yeni filminde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

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