Müge Anlı ile Tatlı Sert: Zeynep Ergül'ün evinden canlı yayın!

Müge Anlı'da bugün Zeynep Ergül, Gaziantep'teki evine geri döndü. Dilendiği, hasta numarası yaptığı gerekçesiyle başta yakın çevresi olmak üzere herkes tarafından da eleştirilen Zeynep Hanım, tek göz odada,kedilerle, köpeklerle, farelerle aynı evde kalıyorum, dedi. Ağabeyi Cahit'in kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

Zeynep Ergül'ün evinden canlı yayın!

Zeynep Ergül, ağabeyi Cahit Ergül'ün eşini bıçakladığını söylemişti. atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ilginç konu izleyicileri ekrana kilitledi. Zeynep Ergül, kızını aramak için programa katılmıştı. Sonrasında yaşananlar ise herkesi şoke etti. Müge Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul eden jandarma ekipleri, Zeynep Hanım'ın ifadesini almak üzere evine geldi.

Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.