Web TV Medya Zemheri 4. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Firuze'yi yıkan yatak odası sahnesi! | Video

Zemheri 4. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Firuze'yi yıkan yatak odası sahnesi! | Video

Zemheri 4. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Firuze'yi yıkan yatak odası sahnesi! | Video
05.02.2020 | 10:33

Zemheri isimli dizinin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlanacak olan 4. Bölüm son fragmanındaki yatak odası turu sahnesi Firuze'yi hayal kırıklığına uğrattı...

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