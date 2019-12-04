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20 yaşındaki Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada

04.12.2019 | 16:54

Ordu’da üniversite öğrencisi genç kız evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Olay, Zaferi Milli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir (21), antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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