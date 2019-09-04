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Annenin feryadı yürekleri dağladı "Ne yaptın Özlem"

Antalya'da, Özlem Neslihan T.(43), oturduğu binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamını son verdi. Kızının yerde yatan cansız bedenini gören anne Hayriye T., Ne yaptın Özlem Ne yaptın güzel Neslihan'ım diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede annesi Hayriye T. ile oturan Özlem Neslihan T., henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Özlem Neslihan T.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Özlem Neslihan T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, kızının cansız bedeninin yanına gelen Hayriye T. gözyaşlarına boğuldu. Hayriye T., Ne yaptın Özlem Ne yaptın güzel Neslihan'ım diye gözyaşı döktü.
Bir süre sonra fenalaşan Hayriye T., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak müdahale edildi.


Özlem Neslihan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Annenin feryadı yürekleri dağladı "Ne yaptın Özlem"
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