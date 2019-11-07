Web TV Yaşam Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı

07.11.2019 | 09:47

Büyükçekmece’de ailelerin isteği üzerine evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk gelin ve 18 yaşındaki damat, düğün salonunu polisin basmasıyla, pencereden atlayarak kaçtı. Gelin ve damadın polisten kaçtıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:10
Erkek doktor kadın meslektaşını vurdu 07.11.2019 | 09:55
01:10
İstanbul Fatih'te korku dolu anlar 07.11.2019 | 09:51
02:20
Çocuk gelin ve damat önce karşılıklı göbek attı, sonra pencereden kaçtı 07.11.2019 | 09:47
01:32
1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne- baba serbest bırakıldı 07.11.2019 | 09:36
00:57
Meteoroloji'den son dakika hava durumu! 7 Ekim Perşembe hava nasıl olacak? 07.11.2019 | 09:25
03:31
Müge Anlı'da şok aşk cinayetinde katil canlı yayında! "Namusum için öldürdüm" 07.11.2019 | 08:56
01:44
Kameraların yönünü değiştirmelerine rağmen görüntülenmekten kurtulamadılar 06.11.2019 | 18:09
00:42
Yakıt aldıktan sonra LPG tüpü patlayan araç alev alev böyle yandı 06.11.2019 | 18:09
01:00
Engelli kartıyla otobüse binen şahıs şoföre böyle saldırdı 06.11.2019 | 18:09
01:05
Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü 06.11.2019 | 18:09
04:49
Nafakasını ödeyemeyen adam barakada yaşam mücadelesi veriyor 06.11.2019 | 18:09
02:13
Bakü'den soygun için İstanbul'a gelmişler... Soygun anı güvenlik kamerasında 06.11.2019 | 16:06
01:57
İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı 06.11.2019 | 15:59
02:50
Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi 06.11.2019 | 15:12
04:26
Müge Anlı'da küçük çocuktan anne ve babasıyla ilgili kan donduran sözler! (6 kasım 2019 Çarşamba) 06.11.2019 | 12:42
04:16
Adana'da yer için tartışan dilenciler birbirine böyle girdi! 06.11.2019 | 12:10
01:16
Sahile vuran yunus balığını kurtardı 06.11.2019 | 12:23
01:36
2 ilde araç kundaklamaları kamerada! 06.11.2019 | 12:19
01:35
İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak soyunan kadın şoke etti! 06.11.2019 | 11:44
04:02
Ispanak zehirlenmeleri sonrası halde esnafın elinde kalan tonlarca ıspanak ne olacak? 06.11.2019 | 11:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN