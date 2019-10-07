Demet Akalın’ın evine hacze gelen icra memuru hakim karşısına çıktı

Demet Akalın'ın borçlu olmadığı halde konutuna gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan icra memuru Yavuz N.'nin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yavuz N. ile müşteki Demet Akalın katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.



"BENİM GÖREVİM TALİMATIN YERİNE GETİRİLMESİNDEN İBARET"

Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz N., suç tarihinde Beykoz İcra Dairesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığını söyleyerek, "Benim görevim talimatın yerine getirilmesinden ibarettir. Suç tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nden bize haciz için talimat gelmişti. Talimatta belirtilen adrese haciz işlemi için gittik. Adresin inşaat halinde olduğunu, kullanımda olmadığını tespit ettik. Alacaklı avukatının talebi doğrultusunda site yöneticisine gittik. Site yönetici, bize başka bir adres verdi. Biz de bunun üzerine müştekinin evine gittik, evde sadece müştekinin çalışanı vardı. Sonra kendi avukatıyla birlikte eve geldi. Daha sonra alacaklı avukatı müştekinin adresinde haciz yapmamı istedi. Haciz talebinin reddi yetkisi bende yoktur" dedi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

"Benim yetkim haczi talep edilen malın hacze kabil olup olmadığıyla sınırlıdır" diyen sanık, "Malın borçluya ait olup olmadığı iddialarını tutanağa geçerim. Ben hem müştekinin avukatının iddialarını hem de haciz talebinde bulunan kişinin avukatının taleplerini tutanağa geçtim. Haciz işlemleri bittikten sonra alacaklı vekili malların muhafaza altına alınmasını ve müştekinin evinden kaldırılmasını istedi. Müşteki istihkak iddiasında bulunmuştu. Bunu karara bağlama yetkisi bende değildir. Bu sebeple alacaklı vekilinin muhafaza talebini reddettim. İstihkak iddiasının çözümü için dosyayı esas icra dairesine iade ettim. Sahte belge kullanmadım. Görevimi kötüye kullanmadım, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık Avukatı, "Müvekkilim, haciz talebinde bulunan avukatın söylediği adreste haciz işlemi yapmakla yükümlüdür. Müvekkilim görevini yapmıştır, hiçbir suç işlememiştir. Görevini yerine getirmiştir' diyerek beraatini talep etti.



"KLİMALAR KOPARTILDIĞI İÇİN EVİ SU BASTI"

Müşteki Demet Akalın ise, "Ben zaten borçlu değilim. Borçlu olmadığım halde evime haciz getirmişler. Ben sadece devletin görevlisi olduğu için evin anahtarını teslim ettim. Beyefendiye cazgırlıkta yapmadım. Hatta çay, kahve verdim. Eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Evladımı alıp evden çıktım. O gün akşam annemde kalmak zorunda kaldım. Ertesi gün konsere gittim. Eve geldiğimde klimaların sökülerek çıkarıldığını gördüm. Klimalar kopartıldığı için evi su basmıştı. Bu nedenle zararım vardır. Ben devlet memuru olduğu için anahtarımı ona teslim ettim, ben başka kime güveneceğim?" diye konuştu.



"ŞİKAYETÇİYİM, CEZALANDIRILSIN"

Akalın, "Evim eşim tarafından home ofis olarak kullanılmış değildir. Borçlu şirkette eşim ortaktı ama kişisel borcu değildi, şirket borcuydu. Evimizde bilgisayar bile yoktur" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Bunun üzerine Akalın'ın avukatı Şeyda Yıldırım, "Tamamen kasıtlı bir şekilde taciz amaçlı olarak haciz işlemi gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimin hiçbir şekilde borçla alakası yoktur. Ayrıldığı eşinin de yoktur" dedi.



SAVCI, SANIĞIN BERAATİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın adres tespiti ve sonrasında haciz işlemi yapmaktan ibaret eyleminde suç işleme kastının tespit edilemediğini, görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurlarını oluşturacak şekilde veya belgede sahtecilik yapmak suretiyle gerçeğe aykırı belge düzenlendiğine dair bir delilin bulunmadığını belirtti. Sanığın üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya ilişkin beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle, borçlu olan şirket yerine Beykoz'daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu. Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti. İcra memuru hakkında "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.