Eşini "bakımsızsın" diye ölümüne dövdü! Darp edilen kadın yaşam savaşı veriyor
Eşine önce hakaretler yağdırdı, ardından döverek komalık ettirdi. İzmir Ödemiş'te yaşayan Filiz Tekin, 18 yıllık kocasının şiddetine maruz kaldı. Eve alkollü geldiği iddia edilen İbrahim Tekin eşine "Sen bakımsızsın, seni beğenmiyorum" diyerek saldırdı. Başını defalarca duvara vurduğu karısını baygın halde bir odaya kilitledi.
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