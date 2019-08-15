İstanbul Büyükada'da faytonculardan elektrikli araç kullanıcılarına saldırı!

Büyükada'da geçtiğimiz günlerde iddiaya göre faytoncularla akülü araç taşımacaları arasında kavga çıkmıştı. Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı. Büyükada'nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor. Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı. Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi. Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.