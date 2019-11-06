İstanbul Havalimanı'nda yeni gelişme

Mehmet Kalyoncu; geçen 8 aylık sürede 41 milyondan fazla yolcunun İstanbul Havalimanı'nı kullandığını söyledi. Bu rakam Münih Havalanı'nın 1 yılda ağırladığı yolcu sayısıyla eş değer olduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı'na ilişkin memnuniyet oranında çok yüksek seviyelerde olduğunu altını çizen Kalyoncu, 3. pistin açılacağı tarihi paylaştı. 2020 yılının yaz aylarında hizmete girecek 3. pist ile birlikte taksi süresini ortalamanın çok altına indireceklerini söyledi.