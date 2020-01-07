İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcularının yaşadığı panik anı görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın yolcularının tahliye edilme anı görüntüleri ortaya çıktı.
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