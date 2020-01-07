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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcularının yaşadığı panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

07.01.2020 | 11:35

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın yolcularının tahliye edilme anı görüntüleri ortaya çıktı.

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