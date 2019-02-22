Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kuvvetli poyraza dikkat!

İstanbul'da özellikle Salı gününden itibaren yoğun sis şehrin bazı bölgelerini özellikle İstanbul Boğazı'nı etkisi altına almıştı ve deniz trafiğini olumsuz etkilemişti. 22 Şubat Cuma günü itibariyle yoğun sis etkisini büyük ölçüde kaybetmiş durumda, İstanbul'a bu akşam saatlerinden itibaren yağmur geliyor ve hava sıcaklıkları da yağmurla birlikte 7 derece birden düşecek.

İSTANBUL'A CUMARTESİ AKŞAMI KAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan bilgilendirmeye göre 23 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da hava 3 derece beklenirken, gün içinde de karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtilirken akşam saatlerinde ise yerini tamamen kar yağışına bırakması bekleniyor. Kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olacak. Yetkililer kuzeyden esecek olan saatte 70-90 km hızla kuvvetli poyraz için ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.