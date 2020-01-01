Ünlü Sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan minik kızıyla duygusal yılbaşı paylaşımı!
Merhum Ünlü Sanatçı Kemal Sunal'ın ünlü oyuncu oğlu Ali Sunal yeni yıla; İnstagram hesabından yeni doğan küçük kızı ile beraber çektiği duygusal bir video ile böyle girdi...
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