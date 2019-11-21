Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi
Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edildi.
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