Sel bu kez Rize'yi vurdu! Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi

FINDIKLI, ARDEŞEN VE PAZAR İLÇELERİ DE YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede 15 köy yolu da heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Ardeşen'in Armağan köyünde ise bazı vatandaşlar şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.