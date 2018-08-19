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lerini unutmayın

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa i getirilir.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 16:54
Teşrik tekbirlerini unutmayın

İlahiyatçı yazar Osman Ünlü, leriyle ilgili "Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir" dedi.
Teşrik tekbiri şöyle: "Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd".

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