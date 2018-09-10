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'da rehine paniği

Son dakika haberi... Pendik'te Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen şahıs okul çalışanını rehin aldı. Şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.9.2018 13:48 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 14:08
İstanbul'da rehine paniği

Pendik'te Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen şahıs okul çalışanını rehin aldı.Şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Pendik'teki lisede çalışanı rehin alan şahsı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de okula geldi. Sağlık ekibi hazır bekletiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

İstanbul Pendik'te Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kadın çalışan bir saldırgan tarafından rehin alındı!

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İstanbul'da rehine paniği
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