İstanbul'da rehine paniği

İstanbul Pendik'te Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen şahıs okul çalışanını rehin aldı.Şahsı ikna etme çalışmaları devam ediyor. Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Pendik'teki lisede çalışanı rehin alan şahsı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de okula geldi. Sağlık ekibi hazır bekletiliyor.

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İstanbul Pendik'te Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kadın çalışan bir saldırgan tarafından rehin alındı!