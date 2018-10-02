Rüyada kedi görmek, diğer rüya tabirlerinde olduğu gibi hayra da şerre de yorulabilir. Bunun nedeni ise, rüyada kedi görmekten çok nasıl göreceğinizin de önemli olmasıdır. Örnek vermek gerekirse; Rüyada kedi eti görmek, aile hayatında ve iş hayatında kazancı işaret ederken, Rüyada sokak kedisi görmeniz sıkıntıya yorulur. Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? İşte bu sorunun yanıtı…

Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kedi görmek birden fazla anlama yorulurken nasıl gördüğünüz hepsinden önemlidir. İşte rüyada farklı şekillerde kedi görmenin anlamları:

Rüyada dişi kedi görmek: Rüyada dişi kedi görmek bir yandan size faydası dokunacak diğer taraftan zararı dokunacak bir kişiyi temsil eder.

Rüyada kedi öldürmek: Rüyada kedi öldürmenin anlamı bir hırsızla karşılaşacağınız ve onu zaptedeceğinize işaret eder.

Rüyada kedi ısırması: Rüyada kedi ısırması, ısıran kedi ev kedisi ise bolluğa ve rahatlığa işarettir. Eğer ısıran kedi sokak kedisi ise sıkıntıya düşeceğinizin habercisidir.

Rüyada eve kedi girmesi: Rüyada bir ev kedi girmesi o eve hırsız gireceğine işarettir.

Rüyada yavru kedi görme: Rüyada yavru kediyi gören kişinin etrafında olan çıkarcı bir kişiyi tespit edip onu hayatından çıkaracağına işarettir.

Rüyada yavru kedisi ölüsü görmek: Rüyada yavru kedi ölüsü görmek çevresinde bir kişinin hırsızlık suçundan yakalanacağını görmeye delalet eder.

Rüyada Kedi eti yemek: Rüyada kedi eti yemek, haram yiyen birinin ya da bir hırsızın malından fayda sağlayacağının habercisidir. Rüyada kedi eti yemek aynı zamanda sihirbazlık hilelerini öğreneceğinize de delalet eder.

Kedi tırmalaması: Rüyanızda kedi sizi tırmalamışsa etrafınızda size olan düşmanlığını saklamayacak kişiler olacağına delalet eder. Bu düşmanlara karşı dikkatli olmalısınız çünkü gerçekten tehlikeli olacaklardır.

Kedi satmak: Rüyanızda bir kediyi para karşılığı sattığınızı görmüşseniz, malvarlığınızı harcayacağınız şeklinde tabir edilir.

Kedi okşamak: Eğer kedileri seviyorsanız rüyada kedi görmek vefalı bir dosta işaret eder. Kedi okşamak ise onunla olan muhabbetinizin işaretidir.