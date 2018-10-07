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Öldüren maganda kurşunu olayında flaş gelişme

'nın İnegöl ilçesindeki düğünde, silahlarla havaya ateş açarak, 'in (57) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2'si muhtar 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 17:40

Olay, dün gece, İnegöl'e bağlı 'nde meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları, pompalı tüfek ve tabancalar ile havaya ateş açtı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri, 'in başına isabet etti. Çelik'in ağır yaralandığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı. Hastanede tedaviye alınan Necmi Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Necmi Çelik'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dömez Mahallesi'nin muhtarı Mustafa A. ve Akbaşlar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp A. ile Ramazan Tunç ve Özcan Bayram gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Öldüren maganda kurşunu olayında flaş gelişme
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